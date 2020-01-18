В столицу Ливии для защиты членов правительства прибыл турецкий спецназ

Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал «Аль-Арабия». На днях президент Реджеп Эрдоган подтвердил, что военные направились в Ливию для поддержки властей, признанных международным сообществом. Источники телеканала уточняют, что подразделение состоит в основном из сирийцев с турецким гражданством. Часть из них будет обучать ливийских военных, другая часть заниматься разведкой и шпионажем.

Завтра в Берлине пройдет саммит, посвященный вопросам урегулирования конфликта в стране, где с 2011 года продолжается гражданская война. Ситуация обострилась в прошлом году, когда мятежные войска начали бои в пригороде Триполи.