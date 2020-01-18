Крещение в Петербурге пройдет без купелей

Лед на Неве не встал.

Купели в этом году заменят специально оборудованными помостами. Такого не случалось лет десять. Спасатели в этих местах обследуют дно. По традиции, главную иордань соорудят в акватории Невы на пляже Петропавловской крепости. Впрочем окунание в ледяную воду для православных обязательным «атрибутом» праздника не являются. Это просто народный обряд. Церковь на нем не настаивает. Следовать ему можно только здоровым, подготовленным людям. Не рекомендуется нырять детям до семи лет и людям старше шестидесяти. Пить алкоголь тоже не стоит. На месте будут дежурить медики и спасатели. По данным Росприроднадзора вода для купания не пригодна ни в одном водоеме Петербурга.

Полный список мест, где можно окунуться в холодную воду опубликовали на местном сайте МЧС.