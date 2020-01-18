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11:00, 18 января 2020

Столичные власти расширят зону платной парковки еще на 80 улиц

Соответствующий указ накануне подписал глава департамент транспорта Максим Ликсутов. Уточняется, что деньги за стоянку будут брать там, где мест для парковки не хватает местным жителям и где находятся точки притяжения автомобилистов из других районов и городов. Новые платные места появятся в районах Беговой, Внуково, Головинский, Даниловский, Люблино, Новогиреево, Северное и Южное Тушино и ряде других.

Платные парковки в Москве появились в 2012 году. Они уже принесли городскому бюджету свыше 25 миллиардов рублей.



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