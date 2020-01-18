Корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в самолетах модели 737 MAX

Это может задержать их возвращение к полетам, приостановленным в результате двух авиакатастроф.

Неполадку в программном обеспечении Boeing 737 MAX выявили во время технической проверки и перед завершением разработки обновленного ПО, передает слова представителей американской корпорации агентство Reuters. Там говорят, что уязвимость связана с функцией, которая проверяет правильность работы некоторых системных мониторов. Один из собеседников агентства уточнил, что мониторы проверяют при включении самолета, а соответствующие индикаторы показывают, если лайнеру нужно техобслуживание. В Boeing же подчеркнули, что работают над проблемой вместе с Федеральным авиационным управлением США, но пока не сообщили, когда самолеты модели 737 MAX могут вернуться к полетам. Они были приостановлены после того, как в октябре 2018 года один из «Боингов» потерпел крушение в Индонезии, а другой спустя полгода – в Эфиопии. В общей сложности погибли почти 350 человек. В корпорации признали, что причиной обоих трагедий стал сбой в работе одного из датчиков, автоматически корректирующих положение самолета в воздухе.

Катастрофы двух лайнеров 737 MAX привели к многомиллиардным убыткам Boeing и отставке ее гендиректора. В корпорации рассчитывали, что полеты этой модели самолетов возобновятся до конца прошлого года, однако в декабре их производство было приостановлено.