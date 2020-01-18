Вооружённый конфликт в Ливии будут урегулировать под эгидой ООН

Об этом говорится в проекте документа саммита, который завтра пройдёт в Берлине.

ООН создаёт международную комиссию по урегулированию ситуации в Ливии. Задач у этой структуры несколько. Прежде всего — способствовать прекращению огня в североафриканской стране и возобновлению переговоров между сторонами конфликта. Его участники напомню — признанное международным сообществом правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем и противостоящие ему мятежные силы фельдмаршала Халифы Хафтара. Комиссия под эгидой ООН должна добиться выполнения оружейного эмбарго, проведения экономических реформ, соблюдения норм гуманитарного права и прав человека. Это прописано в проекте итогового коммюнике берлинского саммита, сообщает агентство ТАСС. Обсуждать ситуацию в Ливии едут в том числе президенты Франции, России, премьер Британии и госсекретарь США. Высокопоставленные представители ряда стран будут встречаться каждый месяц в разных местах для того, чтобы остановить конфликт, отмечается в документе. На этом фоне для защиты ливийского правительства в Триполи прибыл турецкий спецназ. Анкара также подготовила четыре отряда сирийцев для отправки в Ливию, сообщает телеканал «Аль-арабия».

Гражданская война в Ливии идёт с 2011го года. Она началась после свержения режима Муаммара Каддафи. С апреля прошлого года силы мятежного фельдмаршала Хафтара пытаются взять Триполи, но безуспешно. Недавние переговоры сторон конфликта в Москве ни к чему не привели – соглашение о перемирии так и не подписали.