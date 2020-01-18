В компьютерном управлении самолетов Boeing 737 MAX обнаружена новая уязвимость

Это сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на саму корпорацию. В чем именно заключается уязвимость, не уточняется. Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. Недавно американская корпорация опубликовала внутренние документы о разработке самолетов 737 MAX. В переписке сотрудников говорилось, что эту модель спроектировали клоуны под руководством обезьян.
2020-01-18T04:13:00+03:00
2020-01-18T04:14:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:13, 18 января 2020
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