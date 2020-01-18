Украина и Грузия обвинили Россию в воспрепятствовании спасательным операциям в Черном и Азовском морях

Это сообщил в «Фейсбуке» заместитель постоянного представителя Украины при Международной морской организации Виталий Мошкивский. По его словам, совместный документ был поддержан делегациями стран Европейского Союза и США, передает «Интерфакс».
2020-01-18T04:09:00+03:00
2020-01-18T04:10:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 18 января 2020
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