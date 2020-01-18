В Пентагоне заявили, что узнали о возможных ранениях солдат США после ударов Ирана только 16 января

У 11 военных выявлены пока только симптомы контузии. Они направлены на дополнительное обследование, сказала пресс-секретарь американского министерства обороны Алисса Фарах.

В ночь на 3 января США авиударом в Ираке убили иранского генерала Сулеймани. Ночью 8 января Тегеран обстрелял ракетами американскую базу в Ираке. Американский президент Дональд Трамп пригрозил санкциями, но не стал давать команду нанести ответные удары.