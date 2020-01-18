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03:15, 18 января 2020

В Москве с этого дня расширяется зона платной парковки

Она распространится еще на 80 улиц. Платные парковочные места появятся в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино, передает «Интерфакс». Утверждается, что речь идет об улицах, где не хватает мест для парковки, находятся торговые и развлекательные центры, станции метро, вокзалы и другие транспортные узлы.



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