Ливия с этого дня, по некоторым данным, снизит экспорт нефти на 700 тысяч баррелей в день

Как сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источник, это связано с тем, что закрывают порты страны по приказу антиправительственных сил под командованием Халифы Хафтара. Ранее стороны конфликта согласились временно прекратить огонь по призыву России и Турции, но мирные переговоры в Москве не были успешны.
2020-01-18T03:14:00+03:00
2020-01-18T03:15:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:14, 18 января 2020
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