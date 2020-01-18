Ливия с этого дня, по некоторым данным, снизит экспорт нефти на 700 тысяч баррелей в день

Как сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источник, это связано с тем, что закрывают порты страны по приказу антиправительственных сил под командованием Халифы Хафтара. Ранее стороны конфликта согласились временно прекратить огонь по призыву России и Турции, но мирные переговоры в Москве не были успешны.