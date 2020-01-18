Президента Франции вывел полицейский спецназ из театра, куда пытались прорваться демонстранты

Об этом сообщает в субботу газета «Фигаро» со ссылкой на очевидцев. По их словам, у Театра Бу-дю-Нор на севере Парижа собрались около 200 человек, которые скандировали лозунги против пенсионной реформы. Эммануэль Макрон покинул театр и уехал. Обошлось без столкновений.