Президента Франции вывел полицейский спецназ из театра, куда пытались прорваться демонстранты

Об этом сообщает в субботу газета «Фигаро» со ссылкой на очевидцев. По их словам, у Театра Бу-дю-Нор на севере Парижа собрались около 200 человек, которые скандировали лозунги против пенсионной реформы. Эммануэль Макрон покинул театр и уехал. Обошлось без столкновений.
2020-01-18T03:13:00+03:00
2020-01-18T03:14:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:13, 18 января 2020
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