Власти Москвы согласовали митинг против изменения Конституции с неизвестными организаторами

В мэрии их не назвали. Акция намечена на 1 февраля на проспекте Сахарова численностью до 10 тысяч человек.

Накануне к муниципальному депутату Юлии Галяминой пришла полиция после того, как она призвала противников конституционной реформы присоединиться к антифашистскому шествию в это воскресенье.

Изменить Конституцию недавно предложил Владимир Путин. Критики реформы считают, что ее цель – пожизненное правление Путина.