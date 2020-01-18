Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука

«Сейчас не то время», — сказал глава государства на встрече с председателем правительства. При этом Зеленский призвал премьера найти слабые места в кабинете министров и с некоторыми попрощаться.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку после скандала с публикацией записей, на которых человек с голосом Гончарука негативно отзывается о президенте Зеленском.