«Сейчас не то время», — сказал глава государства на встрече с председателем правительства. При этом Зеленский призвал премьера найти слабые места в кабинете министров и с некоторыми попрощаться.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку после скандала с публикацией записей, на которых человек с голосом Гончарука негативно отзывается о президенте Зеленском.
Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука
«Сейчас не то время», — сказал глава государства на встрече с председателем правительства. При этом Зеленский призвал премьера найти слабые места в кабинете министров и с некоторыми попрощаться.