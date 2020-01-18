Мосгорсуд взыскал с МВД полмиллиона рублей в пользу Натальи Зверевой, сына которой застрелили в отделе полиции

Мать убитого требовала 4 миллиона, год назад суд взыскал в ее пользу только 150 тысяч рублей, сообщает правозащитный проект «Зона права».

В ноябре 2015 года полицейский Андрей Артемьев выстрелил в голову 37-летнему Дмитрию Демидову из пистолета. Экспертиза установила, что оперативник был пьян. Артемьева признали виновным в убийстве по неосторожности и приговорили к одному году и девяти месяцам колонии. В январе 2018 года он вышел на свободу.