В Мексике собираются разыграть президентский самолет в лотерею

Это сообщил глава страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По его словам, если продать 6 миллионов билетов, то правительство получит 160 миллионов долларов. Ранее за роскошный «Боинг Дримлайнер» власти страны заплатили, по разным данным, от 220 до 400 миллионов долларов. Лопес Обрадор, который стал президентом в конце 2018 года, не использовал самолет и неоднократно обещал его продать, однако найти покупателя так и не удалось.