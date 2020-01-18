Корпорация «Боинг» обнаружила новые проблемы в лайнерах 737 MAX

Речь идет о ранее неизвестной уязвимости в компьютерном управлении самолета, сообщает агентство «Рейтер» без уточнения деталей. Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. Недавно американская корпорация опубликовала внутренние документы о разработке лайнера 737 MAX, в том числе переписку сотрудников. Там говорилось, что этот самолет спроектировали клоуны под руководством обезьян.