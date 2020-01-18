В Москве на Поклонной горе прошел салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы от нацистов

Как сообщает «Интерфакс», был также дан залп из 24 пушек времен Великой Отечественной войны.

В октябре в Москве также салютом отметили 75 лет, с тех пор как советские войска вошли в Ригу. Это вызвало протест в латвийском МИДе. Там заявили, что для Латвии и остальных Балтийских стран это «освобождение» означало еще один период оккупации, который продолжался почти 50 лет.