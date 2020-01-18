Власти Москвы согласовали митинг 1 февраля против конституционной реформы

Акция с числом участников до 10 тысяч человек намечена на проспекте Сахарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Кто подал заявку, неизвестно. В сообщении говорится о группе граждан.

Изменить Конституцию предложил на днях президент Владимир Путин. Критики этой идеи расценили ее как попытку Путина сохранить власть в своих руках после окончания полномочий главы государства.