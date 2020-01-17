В Высшей Школе Экономики протестуют против правил, которые может ввести руководство ВУЗа

Соответствующее собрание проходит прямо сейчас.

Около трёхсот человек пришли в корпус Высшей Школы Экономики на Покровке, — пишет сайт «Новой газеты». Помимо студентов, там собрались представители организаций, которые имели или имеют отношение к ВУЗу, например студенческих изданий и киноклуба OPIA. Пресс-секретарь студсовета Христофор Космидис объявил, что сообщество Вышки не допустит репрессий и выступает против исключения студенческих медиа из правил внутреннего порядка. Таким образом учащиеся отреагировали на сообщения о том, что в ВУЗе могут ввести новые правила.

Ранее сегодня интернет-издания DOXA и The Vyshka писали, что администрация планирует вывести все медиа за рамки студенческих организаций. Руководство объясняет это тем, что у этих редакций появилась некая своя повестка.

Также там намерены запретить сотрудникам указывать свою связь с ВУЗом, если они делают политические, а не строго экспертные заявления. Проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара сказала «Эху», что с ВУЗом связаны сорок пять тысяч человек с разными взглядами, и какие-либо отдельные группы людей не имеют права говорить от всех.

Источник «Новой газеты» в Вышке отметил, что эти правила еще не приняли, и их только будут обсуждать и на Ученом совете, и на студенческом.