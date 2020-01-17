В Китае умер второй человек, у которого был обнаружен неизвестный ранее вирус

Об этом сообщает агентство Reuters. Скончался шестидесятидевятилетний мужчина, у которого несколько дней назад были обнаружены нарушения функции почек и серьезные повреждения других органов. Вспышка пневмонии, вызванной неизвестным ранее штаммом вируса из семейства короновирусов, произошла в конце декабря. С тех пор зафиксировали более сорока подтвержденных случаев заражения. В январе заболевание диагностировали у пациентов в Таиланде и Японии. В обоих случаях заболевшими были китайцы.
2020-01-17T18:31:00+03:00
2020-01-17T18:32:05+03:00
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18:31, 17 января 2020
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