В Китае умер второй человек, у которого был обнаружен неизвестный ранее вирус

Об этом сообщает агентство Reuters. Скончался шестидесятидевятилетний мужчина, у которого несколько дней назад были обнаружены нарушения функции почек и серьезные повреждения других органов. Вспышка пневмонии, вызванной неизвестным ранее штаммом вируса из семейства короновирусов, произошла в конце декабря. С тех пор зафиксировали более сорока подтвержденных случаев заражения. В январе заболевание диагностировали у пациентов в Таиланде и Японии. В обоих случаях заболевшими были китайцы.