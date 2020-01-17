Пользователи соцсети «ВКонтакте» заметили рекламные сообщения, посвященные посланию президента Федеральному собранию

Об этом сообщает телеканал «Дождь». В рекламе дается ссылка на сообщения СМИ о реформах, предложенных главой государства, и приводится краткий пересказ речи Путина. Согласно правилам размещения рекламных объявлений во «ВКонтакте», там не должно быть рекламы политического характера. Единственное исключение – это предвыборная агитация. Представитель «ВКонтакте» сказал сайту Znak.com, что компания перепроверит объявления. Реклама, которая носит политический, а не социальный характер, по его словам, будет ограничена.