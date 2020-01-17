В ВШЭ студенты выступили против решения администрации запретить делать полит. заявления от имени учебного заведения

В Высшей школе экономики студенты выступили против решения администрации вуза запретить делать политические заявления от имени учебного заведения. В открытом обсуждении нововведений этим вечером участвуют около трехсот человек. Они собрались в корпусе университета на Покровке, — сообщает «Новая газета». Среди участников – редакторы студенческих журналов, поскольку обновленные правила предполагают лишение поддержки студенческих медиа. Со студентами встретились проректор университета Валерия Касамара и глава информационной политики вуза Олег Солодухин. Касамара сказала, что не видит признаков ущемления студенческих СМИ. По ее словам, речь идет лишь о том, чтобы студенческие медиа несли ответственность за то, что делают так же, как и средства массовой информации за стенами вуза, — отмечает издание.