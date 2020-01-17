Ралли-марафон «Дакар» завершился в Саудовской Аравии победой команды КАМАЗ-мастер в грузовом зачете

Соревноваться с командой КАМАЗ-мастер в грузовом зачете пока по-настоящему никто не может. Главным соперником россиян был экипаж из Белоруссии команды МАЗ-СПОРТавто Сергея Вязовича, однако тот столкнулся с определенными техническими сложностями – мотор его почти что нового грузовика не позволил бороться с КамАЗами наравне. В итоге золотой и серебряный бедуины – у экипажей Андрея Каргинова и Антона Шибалова, а бронзовый у Вязовича. Между тем, главный претендент на победу – экипаж Эдуарда Николаева вынужден был сойти с гонки и вернуться только в отдельном зачете. В результате аварии мотор на их грузовике получил серьезные повреждения, 12 часов в пустыне они пытались его отремонтировать и даже добрались самостоятельно до бивуака, но после старта на следующем спецучастке силовая установка отказала полностью. Не смог бороться за подиум в классе внедорожников и Владимир Васильев – его машина сгорела на одном из спецучастков, экипаж не пострадал. Победителем в классе стал испанец Карлос Сайнс, в копилке которого уже была одна победа на Дакаре. В категории мотовездеходов – второе место у Сергея Карякина. Увы, на этом Дакаре не обошлось и без трагических историй. Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш скончался из-за травм, полученных после падения с мотоцикла на одном из последних спецучастков. Он был эвакуирован на вертолете в ближайший госпиталь, но врачи уже не смогли ничего сделать.

Ближайшие 4 года ралли-марафон «Дакар» будет проходить в Саудовской Аравии. Согласно официальной информации, организаторы заключили контракт с властями королевства на 5 лет, однако по неподтвержденным сообщениям, соглашение рассчитано на 10 лет.