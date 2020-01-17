Значительная часть билетов на матчи Чемпионата Европы 2020 из квоты, предоставленной УЕФА России досталась спекулянтам

Квота на матчи с участием сборной России на первом этапе чемпионата составила 12 000 билетов. Российский Футбольный Союз организовал на своем сайте лотерею с розыгрышем кодов, по которым можно было купить билеты. Это развязало мошенникам руки. Не пришлось даже тратить свои деньги на выкуп. Согласно расследованию СЭ спекулянты написали программы, которые позволили им участвовать в лортерее с фиктивных адресов электронной почты. Каждый заполучил несколько сотен кодов, которые затем продавал в интернете от 2 до 5 тысяч рублей. Собственно билеты подскочили в цене до 20 000, причем не самые дорогие. В РФС уже признали, что часть билетов оказалась в руках перекупщиков. Союз оценивает это количество в 10%. Появлению схемы способствует еще и то, что никто не сверяет на входе имя на билете с документами владельца. Кстати, организованные объединения болельщиков предлагали отдать билеты им, чтобы преимущество получили те, кто регулярно посещал матчи сборной России. Президент РФС Александр Дюков ответил на требование формально, сказав, что запрос поступил уже после лотереи.



Сборная России сыграет на первом этапе Евро три матча с командами Бельгии, Дании и Финляндии.