Президент России примет участие в международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии

По некоторым данным, он уже договорился о встрече с одной из сторон.

В пресс-службе Кремля подтвердили, что Владимир Путин в это воскресенье поедет в Берлин, где с лидерами многих других стран намерен обсудить сценарии перемирия в ливийской гражданской войне. Ожидается, что там же соберутся представители других государств – членов Совета безопасности ООН, Евросоюза, Турции, Египта, Алжира а также главы сторон – участниц конфликта. РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник пишет, что Владимир Путин возможно встретится с одним из них, маршалом Халифой Хафтаром, который возглавляет антиправительственную Ливийскую национальную армию.

При этом, сегодня агентство ТАСС сообщило, что после конференции ливийский военный посетит Москву, но точные даты поездки еще не обозначили, а до этого Хафтар написал Путину письмо. Там маршал благодарит президента за усилия по установлению мира в Ливии, и называет его своим другом.

На этой неделе глава ЛНА уже приезжал в Москву. В минувший понедельник в столице при посредничестве МИДов России и Турции он вел переговоры со своим оппонентом, главой Правительства национального согласия Ливии Фаизом Сарраджем. Тогда это ни к чему не привело. Хафтар попросил день на раздумья, а затем без каких-либо публичных заявлений уехал из России.

Военные действия в Ливии продолжаются с 2014-ого года. Сейчас Ливийская национальная армия под предводительством Хафтара, который называет себя преемником Муаммара Каддфаи, контролирует большую часть страны. Он борется с признанным ООН Правительством национального согласия Фаиза Сарраджа, расположенном в Триполи.