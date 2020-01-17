Министерство обороны России опубликовало рассекреченные архивы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов

Документы названы уникальными.

В то же время доктор исторических наук Олег Будницкий считает, что обнародованные сведения немного добавляют к тому, что уже известно о варшавском восстании.

Попыткой «переврать историю» назвал публикацию документов заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский. По его словам по РИА «это было не освобождение, а новый коммунистический плен, и об этом необходимо помнить, уважая, конечно, отдельных солдат»,— добавил дипломат.

Власти Польши отказались от участия в организованном в Москве праздновании 75-летия освобождения Варшавы.

Общая суть публикаций в польских СМИ — в том, что, действительно, 75 лет назад Красная армия вошла в столицу Польши, разрушенную после Варшавского восстания, но это было не освобождение — а новое пленение. На этот раз — коммунистическое. Так, в частности, цитируя представителя польского МИДа Павла Яблоньского, передаёт портал WNP. Дипломат, кстати, отметил, что несмотря на искажение истории различными сторонами, нужно, разумеется, уважать подвиг отдельных солдат. МИД Польши также в своём твиттере написал, что «сталинский режим принёс террор, преступления и грабёж экономики», — это уже сайт ‘DoRzeczy’.Историк Анджей Завистовский в своём интервью газете Dziennik говорит, что словосочетание «Освобождение Варшавы» — это своеобразная попытка создать мифологизированный образ для оправдания сталинистской имперской политики: так же, как использование «Великая Отечественная Война» вместо «Второй Мировой».Польское радио рассказывает о том, что, действительно, «Немцы ушли, но те, кто пришёл им на смену, создали аналогичную систему: Тюрьмы были заполнены, только на этот раз это делал НКВД.

Тюрьмы создавали даже в замках — люди исчезали — их отправляли в ГУЛАГ».Польша стала для Москвы «мальчиком для битья»: ее легко спровоцировать, и Путин использует ее, чтобы отвлечь внимание россиян от неудобных для Кремля такое мнение высказала изданию Kultura Liberalna политолог Агнешка Брыц. Путин умело пользуется тем, что Польша сама не разобралась со сложными эпизодами своей истории, а кроме того, Москва подключает к конфликту израильтян. Перевод по сайту Inosmi.ru.The Times of Israel пишет про то, что российское министерство обороны опубликовало документы, согласно которым, Армия Крайова уничтожала евреев и украинцев в Варшаве, а спасавшихся из плена советских офицеров удерживали как заложников. В Варшаве это назвали искажением истории Второй Мировой войны.

Ранее польский сейм уравнял ответственность Советского Союза и Германии за начало Второй Мировой войны.