Яшар Ниязбаев: Убийца российского посла Карлова в Турции был хорошо подготовлен

Убийца российского посла Карлова в Турции был хорошо подготовлен, до сих пор следствие не может найти достаточно веские улики. Об этом «Эху» рассказал главред МК в Турции Яшар Ниязбаев. При этом Ниязбаев заметил, что, судя по всему, изначально желание убить посла возникло после массовых протестов в Анкаре, на которых как раз в то время подогревали антироссийские настроения.

Ниязбаев также заметил, что это дело на удивление долго расследуется, обычно, по его словам, в Турции следствие идет значительно быстрее