Президент Украины Владимир Зеленский пока не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить причастных к «прослушке» главы правительства.

На обнародованной видеозаписи человек с голосом, похожим на голос Гончарука, критикует президента, в частности, называет примитивными его представления об экономике.

Позже Гончарук заявил, что в сеть слили файлы, смонтированные из фрагментов записей совещаний в правительстве, чтобы искусственно создать представление о том, что глава правительства и его команда не уважают главу государства. Гончарук подал в отставку. Позже, выступая в Верховной раде, он заявил, что подал заявление, чтобы убедиться, что по-прежнему пользуется доверием президента.



Премьер-министр Украины Алексей Гончарук мало чего добился за время свого премьерства и стал при этом «удобным» политиком,— сказал в эфире Эха политолог Андрей Окара.

Окара также заметил, что в нынешней ситуации сохранение Гончарука на посту – это приемлемый сценарий для Зеленского.



Намерение Гончарука уйти в отставку, возможно, тактический ход власти, и оставка не состоится,— считает украинский политолог Вадим Карасев.

У президента, скорее всего, нет своего кандидата на пост премьер-министра,— добавил Карасев.