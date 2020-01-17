«Газпром» намерен построить в Петербурге у парка 300-летия высотные отели, спорткомплекс и парковку

Ранее на этом месте собирались создать дендрарий и зимний сад.

«Газпром» полностью изменил согласованный ранее проект строительство дендрария у парка 300-летия. Согласно документу, который опубликовал Смольный, сейчас компания собирается возвести рядом с парком четыре гостиницы и спорткомплекс, а также построить парковку на более чем 500 машин. Эти объекты, судя по всему, займут территорию почти в четыре гектара.

Между тем «Газпром» уже не первый раз планирует стройку на этом участке: пять лет назад компания собиралась открыть там частную клинику «Согаза», однако местные жители выступили против. Тогда-то и возник вариант с «Эко-галереей»: в «Газпроме», отвечая на запросы депутатов, говорили, что на этом месте появится крытый круглогодичный дендрарий. Намерения, очевидно, изменились: зеленые участки, которые были в прежнем проекте, полностью исчезли. Напомню, «Газпром» входит в число стратегических инвесторов Петербурга, поэтому проекты компании должны быть по закону направлены на улучшение условий жизни горожан.



«Справедливая Россия» уже обратилось к руководству «Газпрома» с требованием вернуться к проекту дендрария

В «Газпроме» пока что никак не комментируют появившуюся информацию.