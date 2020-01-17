В Пресненском суде начались слушания по жалобе актеров МХАТ имени Горького на руководство театра

Истцы считают, что их незаслуженно лишают премий, надбавок и снимают со спектаклей.

Позиция истцов не отражает настроений в труппе, подчеркивал представитель театра и в самом суде и во время перерыва в заседании на эвакуацию из здания Пресненского суда. Неизвестные сообщили, что здание заминировано, но угроза не подтвердилась. Судья Юлия Зенгер дала возможность выступить каждому из истцов – их не больше десятки. Это актеры, работающие в МХАТе уже много лет и при прежнем руководителе Татьяне Дорониной исполнявшие главные роли в топовых спектаклях. С приходом на должность худрука Эдуарда Боякова труппе предложили заново оформить трудовые отношения, заключив краткосрочные контракты, рассказала на заседании заслуженная артистка Елена Катышева.

Отказ от подписания краткосрочных контрактов вскоре обернулся неприятными последствиями, сообщил в суде коллега Катышевой Юрий Бирюков.

Снятие со спектаклей, закрытие аншлаговых постановок – не единственные проблемы. Неуступчивых артистов оставили без привычных премий и стимулирующих надбавок – у кого-то только месячная надбавка составляла 40 тысяч рублей. Один из артистов вспомнил слова худрука, который якобы сказал буквально следующее: я не вижу вас в своем творческом пространстве. То, что я вас не могу выбросить – это проблемы законодательства. Обиженные артисты пожаловались в суд на дискриминацию, просят восстановить их в спектаклях и выплатить компенсации. Истцы сегодня прошлись по управленческим и художественным талантам Боякова, которые вызывают сомнения. Почти все истцы подробно в красках рассказали судье, насколько востребованными они были еще год назад.

Эдуард Бояков в суд не пришел. Позицию руководства отстаивал юрист МХАТа Федор Кириллов.

Юрист добавил, что трудовые права артистов в театре никто не нарушает, а режиссеры вправе сами решать, кого из артистов привлекать к той или иной постановке.

Слушания по жалобе артистов МХАТа имени Горького продолжатся 7 февраля.