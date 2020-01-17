Учеников средней школы в Перми с дубинками и щитами учили разгонять митинги

Очевидцы сняли на видео как дети отрабатывают приемы по разгону протестных демонстраций.

Ученики старших классов на заснеженном футбольном поле поделились на две группы — одна «нападала», другая «оборонялась» с полицейскими щитами и дубинками. Такую картину утром 17 января наблюдал пермский политолог Виталий Ковин, он опубликовал фото и видео увиденного у себя в социальных сетях. В подписи к публикации он уточнил, что позднее встретил двух девочек из этого класса. «Такие тихие, скромные школьницы. Но, им такие занятия нравятся! Говорили искренне. Такое занятие было второй раз», — написал Ковин.

Сразу после того, как видео появилось в СМИ, директора пермской школы №105 Наталью Шафранову вызвали в департамент образования Перми для дачи объяснений. Сотрудник МВД, знакомый с ситуацией, подтвердил «Эхо Перми», что такие занятия в школе действительно проводятся и являются частью программы для специального класса.— Детей в школе допрофессиональной подготовки обучают таким играм, они проводятся не в полную силу, школьникам просто показывают приемы, то как они должны себя вести. Обычно группу делят на протестующих и сотрудников полиции. Все это необходимо для их будущей профессии, они будущие полицейские и там не играет роль различие в поле, — пояснил собеседник «Эхо Перми».В департаменте образования сообщили, что у детей проходили «тактические игры». — В школе реализуются программы допрофессиональной полицейской подготовки. Дважды в год в рамках внеурочной деятельности в 6-7 классах проводятся тактические игры на местности.

Добавим, что ситуация в Перми будет проанализирована специалистами департамента образования и городского психологического центра, а действиям сотрудников школы обещали дать педагогическую оценку.