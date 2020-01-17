ВШЭ намерена ужесточить требования к преподавателям и студентам, которые занимаются политической деятельностью

ВШЭ намерена внести изменения во внутренние правила вуза: ужесточаются требования к преподавателям и студентам, которые занимаются политической деятельностью. Они не должны выступать с политическими заявлениями от имени вуза, — сказала «Эху» проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара.

Поправки будут рассмотрены на ближайшем ученом совете.

Нововведения противоречат ценностям, которые декларирует Высшая школа экономики, — сказал в эфире «Эха» профессор Вышки, доктор филологических наук Гасан Гусейнов.

Как напоминает «Коммерсантъ», ранее Высшая школа экономики исключила журнал DOXA из списка студенческих организаций. Поводом стала жалоба ректора РГСУ Натальи Починок на статью, в которой упоминались претензии «Диссернета» к вузу.

В эфире «Эха» историк, преподаватель РГГУ Николай Сванидзе выразил мнение, что Вышка недоговаривает истинные мотивы.

Сванидзе также заметил, что не может себе представить ситуацию, когда рядовой преподаватель или студент вуза вышел бы с заявлением от лица всего учебного заведения.