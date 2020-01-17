Москва усовершенствует систему распознавания лиц

На эти цели будет потрачено еще около 2 миллиардов рублей бюджетных денег.

Тендер на поставку оборудования «обработки видеоданных» на транспорте объявила принадлежащая столичным властям компания «Электронная Москва». Внимание на него на сайте госзакупок обратила газета «Коммерсант». В техзадании фигурирует 454 мощных сервера, 50 компьютеров с восемью графическими ускорителями Nvidia Tesla T4 мощностью, равной 30-40 обычным процессорам, и хранилище данных из 192 дисков общей емкостью 1,5 тысячи терабайта.

Издание отмечает, что это уже второй масштабный конкурс на поставку такой техники для нужд мэрии. В ноябре прошлого года контракт на 1,2 миллиарда рублей выиграла компания «МаксимаТелеком».

К оборудованию планируется подключить все 175 тысяч городских видеокамер. В департаменте информационных технологий пояснили, что это нужно «для обеспечения работы транспортного сегмента видеонаблюдения», в том числе метро. Источник «Коммерсанта» уточнял, что власти решили создать единое видеопространство, в том числе из общественного транспорта, улиц, подъездов и дворов. Система будет работать в режиме реального времени и интегрируется с базами данных МВД. С ее помощью можно будет распознавать не только лица, но и «подозрительное поведение».

Между тем, в Европе хотят приостановить использование таких систем в общественных местах. Как сообщает Рейтер, со ссылкой на доклад Еврокомиссии, временное ограничение необходимо, чтобы выработать меры предотвращения злоупотреблений и вторжения в частную жизнь.

Технология уже попала под запрет в некоторых американских городах. В то же время, она активно применяется в Китае.

Использование подобных систем нарушает конституционное право граждан на защиту частной жизни, — считает юрист и общественный деятель Алена Попова.

Ранее Савеловский суд отклонил иск Поповой с требованием защитить ее личные и биометрические данные. Апелляция будет рассматриваться 30 января.

Информация с московских камер уже продается на черном рынке, — рассказал еще в декабре прошлого года журналист «МБХ медиа» Андрей Каганских.

Система массового распознавания лиц запущена в Москве в 2017-ом году. Власти называют это одной из мер борьбы с преступностью.