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18:03, 17 января 2020

Послание президента Федеральному собранию вызвало положительные эмоции у 73% россиян, опрошенных ВЦИОМ

Такие данные привел генеральный директор центра Валерий Федоров. По его словам, больше всего опрошенным понравились инициативы в сфере демографии – выплаты семьям, расширение программы материнского капитала и другие. Об этом заявили 44% респондентов. На втором месте – инициативы в сфере образования, 15%. Изменения в Конституции поддерживают только 10% опрошенных, — сообщает ТАСС.



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