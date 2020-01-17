Рабочая группа по изменению Конституции провела первое заседание

Она была создана после того, как президент Владимир Путин предложил внести изменения в Основной закон.

На первом заседании рабочей группы обсуждались лишь организационные вопросы – члены совещательного органа решали, как будут строить дальнейшую работу. Об этом «Интерфаксу» рассказал член группы, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов. По его словам, было принято решение создать секретариат, куда будут поступать все предложения по изменению Конституции.

Хотя сами поправки пока не обсуждались, некоторые рамки обсуждения уже заданы. В частности, как рассказал член Совфеда и сопредседатель группы Андрей Клишас, изменения будут приниматься с учетом тех комментариев, которые ранее дал Владимир Путин.

Рабочая группа будет обсуждать только те поправки, которые касаются глав Конституции с 3 по 8, а права и свободы граждан останутся незыблемыми. Об этом перед заседанием рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель группы Павел Крашенинников.

Рабочая группа была создана 15 января, в нее вошли 75 человек, включая юристов, спортсменов, бизнесменов и деятелей культуры. Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию. Хотя страна останется президентской республикой, роли Госдумы, Госсовета и Совета Федерации будут усилены. К примеру, Федеральное собрание станет утверждать премьер-министра по представлению главы государства. Президент же не сможет занимать свой пост больше двух сроков.

Руководители рабочей группы, говоря о том, что первая и вторая главы Конституции не будут затронуты при внесении поправок, умалчивают о том, как они собираются это сделать. Такое мнение в нашем эфире высказал политолог Владимир Пастухов.

Пастухов также заметил, что власти боятся реального обсуждения Конституции с народом.



Спецкор «Новой газеты» Илья Азар предлагает гражданам выйти на одиночные пикеты против реформы Конституции. Сейчас это единственный способ выразить несогласие с политикой властей, — сказал Азар «Эху».

Акция начнется завтра в полдень у Администрации президента.



ОТВОДКА

Следующее заседание группы по подготовке изменений в Конституцию пройдет 21 января.