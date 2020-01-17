Во Владивостоке стартовала вторая часть матча за мировую шахматную корону среди женщин

7-я партия между Чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая и нашей Александрой Горячкиной завершилась вничью.

После достаточно нервного начала матча, Горячкина явно успокоилась. Не смутило российскую шахматистку и то, что после перелета во Владивосток ей во второй раз подряд предстояло играть черным цветом.

Напомним, что в шестой партии Александра действовала черными уже с позиции силы. Вот и вчера более опытная Чемпионка Мира не сумела получить по дебюту никакого преимущества. В какой-то момент компьютер даже отдавал предпочтение претендентке.

В итоге же на 67-м ходу была зафиксирована ничья. При абсолютном равенстве материала на доске. Счет в матче по прежнему равный — 3.5 на 3,5. Сегодня состоится 8-й партия. Где белые фигуры будут у Горячкиной.

Напомним, что призовой фонд Матча составляет 500 тысяч евро.