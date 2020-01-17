ВЭБ и структуры Аркадия Ротенберга договорились о создании инфраструктурного подрядчика на базе «Нацпроектстрой»

Его активы могут составить 100 млрд рублей. Цели создания «Нацпроектстроя» — реализация национальных проектов в рамках майских указов президента Владимира Путина, утверждает один из источников интернет-издания РБК. Группа компаний, по его словам, была создана в ноябре прошлого года и только в начале декабря поставлена на налоговый учет.

Другой источник рассказал, что на первом этапе госкорпорация ВЭБ.РФ выдаст компании Ротенберга «Стройпроектхолдинг» бридж-кредит почти на 30 млрд рублей на покрытие долгов и войдет в капитал «Нацпроектстроя». Затем его выкупят ВЭБ и паевой инвестиционный фонд «Легион» — они получат 99,8% доли новой группы.

Еще 0,2% доли получит юридическое лицо, в отношении которого отсутствуют санкционные риски, добавляет источник. По его данным, после этого уставный капитал «Нацпроектстроя» будет увеличен до 100 млрд рублей. Это позволит сконсолидировать на балансе «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, группу «ТЭК-Мосэнерго» Игоря Ротенберга и крупнейшего подрядчика РЖД — «Группу компаний 1520».

Меморандум о создании совместного проекта ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдинг» подписали прошлым летом на Петербургском экономическом форуме. Среди задач были названы строительство энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры.