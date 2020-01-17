В Пресненском суде Москвы рассмотрят иск актеров МХАТа имени Горького к худруку театра Эдуарду Боякову

Артисты жалуются на дискриминацию и нарушение их прав. Иск к Боякову подали семь ведущих актеров МХАТа имени Горького. Они недовольны тем, что с приходом нового худрука они потеряли возможность работать на сцене.

Раньше артисты играли по 50-60 спектаклей за четыре месяца, а затем их начали лишать ролей и снимать с них премии, заявила «Газете.Ru» представитель истцов Елена Фомина. По ее словам, таким образом актеров наказали за их отказ переходить на срочные договоры и несогласие пойти на «уничтожение спектаклей, любимых зрителем». Сотрудники требуют признать незаконность манипуляций работодателя с договорами, а также установить наличие в театре дискриминации.

Бояков стал худруком МХАТа имени Горького около двух лет назад. Его заместителем по литературной части стал писатель Захар Прилепин, а экс-руководитель театра Татьяна Доронина была назначена на почетную должность президента.

Ранее Бояков был известен прежде всего как создатель и руководитель театра «Практика».