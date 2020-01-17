Суд в Ингушетии намерен вынести приговор участнику несогласованной акции в столице республики

В прениях прокурор запросил для ингушского активиста Тимура Озиева полтора года колонии общего режима. По версии следствия участник акции в Магасе против передачи части территории Ингушетии Чечне — её провели в марте прошлого года — вырвал щит у росгвардейца. Тот не получил каких-либо телесных повреждений, однако по его словам испытал физическую боль в области левой руки.

В суде Озиев частично признал вину. Он сказал, что действительно схватил силовика за щит, но насилия не причинял. По словам активиста, он напротив призывал к спокойствию участников несогласованного митинга в Магасе, которые хотели оказать сопротивление силовикам.

Судья в мирных намерениях Озиева усомнился, пишет сайт «Кавказский узел». Его адвокат назвал несостоятельными показания засекреченных свидетелей, которые ранее сообщили суду, что Озиев якобы ударил силовика.

Озиева задержали в апреле прошлого года. Он остаётся под стражей уже 9 месяцев. Всего за акцию в Ингушетии около ста активистов подверглись преследованиям, примерно треть проходит в качестве обвиняемых по уголовным делам.