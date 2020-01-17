Рабочая группа по внесению поправок в Конституцию проведёт первое заседание

Поправки, как говорит Владимир Путин призваны повысить роль гражданского общества, политических партий и российских регионов. Среди прочего, президент поставил задачу зафиксировать в Конституции примат российского законодательства над международным правом.

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию одобрит любые предложения властей, сказала в эфире «Эха Москвы» профессор кафедры конституционного и муниципального права ВШЭ, директор института мониторинга правоприменения Елена Лукьянова.

В состав рабочей группы вошли 75 человек, из них, по данным радио «Свобода», только 11 правоведов.