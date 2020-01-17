Страны, граждане которых погибли в сбитом под Тегераном украинском самолете, потребовали от Ирана компенсаций

Об этом говорится в совместном заявления министров иностранных дел Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Суммы компенсаций семьям погибших не указаны. Как передает BBC, эти страны потребовали «тщательного, независимого и прозрачного международного расследования» авиакатастрофы, в которой погибли 176 человек.