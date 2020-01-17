В рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию вошли 75 политиков, законодателей и общественных деятелей

Им предстоит сложная и кропотливая работа, но результатов необходимо достичь в самое ближайшее время. Об этом сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она выразила надежду, что все работы по подготовке изменений в закон будут проведены в рамках весенней парламентской сессии.