В рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию вошли 75 политиков, законодателей и общественных деятелей

Им предстоит сложная и кропотливая работа, но результатов необходимо достичь в самое ближайшее время. Об этом сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она выразила надежду, что все работы по подготовке изменений в закон будут проведены в рамках весенней парламентской сессии.
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