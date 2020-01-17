Пострадавшая во время стрельбы в суде Новокузнецка пришла в сознание

Как сообщили ТАСС в Центре медицины катастроф Кузбасса, состояние 43-летней женщины стабилизировалось. Ее уже перевели из реанимации в общее отделение. Следствие предварительно установило, что накануне 45-летний мужчина с ружьем пришел в мировой суд и выстрелил в пристава и женщину-свидетеля.

От полученных травм мужчина умер, женщина была прооперирована — ружейная дробь попала ей в лицо и плечи. По заключению медиков, зрение пострадавшей удалось сохранить. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело.