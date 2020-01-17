В Шереметьево откроют новый терминал C1

Его реконструкция велась на протяжении последних 2,5 лет. Проверка и тестирование всех систем терминала наконец завершены, и сегодня состоится церемония его открытия. Ранее агентство Regnum сообщало, что на торжественные мероприятия планируют потратить свыше 10 миллионов рублей.

Терминал C1 был закрыт на реконструкцию в апреле 2017 года. Его площадь составляет почти 130 тысяч квадратных метров, а за год он сможет принимать 20 миллионов пассажиров. В ходе ремонта терминал был соединен двумя крытыми пешеходными галереями с пятиуровневым паркингом, где могут разместиться 2,5 тысячи машин.

Его интерьер выполнен «в эстетике русского конструктивизма», передает РБК со ссылкой на пресс-службу Шереметьево. Ранее сообщалось, что с января «Аэрофлот» уже начнет переводить свои рейсы в новый терминал. Полностью этот процесс будет завершен в течение полугода.

Стоимость реконструкции терминала составила около 20 миллиардов рублей.