Правительство выделит более 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер»

Соответствующее распоряжение было подписано в последний день работы премьер-министра Дмитрия Медведева. Согласно постановлению, заказчиком нового ледокола является госкорпорация «Росатом». Информация была размещена на портале правовой информации. Судно планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году, исполнителем строительства, согласно документу, является ФГУП «Атомфлот».

Эскизный проект ледокола «Лидер» мощностью 120 МВт был представлен еще пять лет назад. В прошлом году же министр промышленности и торговли Денис Мантуров объявил о завершении разработки технического проекта. Предполагается, что строительство сверхмощного атомного ледокола станет частью программы развития Северного морского пути, связывающего порты Северной Европы и Северо-Восточной Азии.

Ежегодно в проект будет вкладываться от 12 до 17 млрд рублей. Ранее говорилось, что строительство судна обойдется в 70 млрд рублей, однако затем цена подскочила почти вдвое.

Постановление о строительстве атомного ледокола «Лидер» стало одним из последних, подписанных Дмитрием Медведевым на посту премьера. В среду он подал в отставку со своего поста. Новый главой кабмина стал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.