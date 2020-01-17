Арбитражный суд Калмыкии сегодня, как ожидается, рассмотрит заявление бизнесмена Елены Батуриной

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова требует признать банкротом финансового управляющего ее брата. Президент компании Inteco Management и богатейшая женщина России Елена Батурина добивалась от Эренцена Манжеева, финансового управляющего Виктора Батурина, выплаты более 600 тысяч рублей — это компенсация судебных издержек предпринимательницы по судебным процессам прошлых лет.

Ее брат в 2016 году был признан банкротом, после чего Манжеев совершил неудачную попытку оспорить сделку по продаже доли его доверителя в компании «Интеко». Представитель Батуриной отметил, что Манжеев неоднократно подавал против предпринимательницы необоснованные иски и все их проигрывал. Неделю назад стало известно, что он выплатил требуемую компенсацию, однако, согласно картотеке суда, заседание все равно запланировано.

Напомним, что в сентябре по заявлению Манжеева на Батурину было заведено уголовное дело о клевете. В декабре стало известно, что ее объявили в розыск. Это решение предпринимательница обжаловала.

Представители Батуриной называют этот иск «очередным этапом рейдерской атаки» со стороны структур миллиардера Михаила Фридмана. Его компания хочет взыскать с предпринимательницы долг за 25% акций «Интеко».