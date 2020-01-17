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06:47, 17 января 2020

Второй случай гибели человека от нового типа коронавируса зафиксирован в Китае

В городе Ухань от пневмонии умер 69-летний мужчина. На сегодняшний день число инфицированных новым коронавирусом в Китае составляет 41 человек, из которых 12 уже выписаны из больниц. Состояние пяти пациентов оценивается как тяжелое. Еще 119 человек находятся на карантине.



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