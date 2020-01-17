Администрация ВШЭ вводит новые ограничения для студентов и сотрудников

Как сообщает студенческий журнал DOXA, им запретят делать публичные заявления и подписывать открытые письма. Соответствующее положение содержится в новой редакции правил внутреннего распорядка ВУЗа. Помимо этого, руководство ВШЭ намерено прекратить поддержку всех студенческих медиа и запретить студенческим организациям заниматься правозащитной деятельностью. В ВШЭ эту информацию пока не комментировали.