Рабочая группа по внесению поправок в Конституцию сегодня проведёт первое заседание

Поправки, как говорит Владимир Путин призваны повысить роль гражданского общества, политических партий и российских регионов. Среди прочего, президент поставил задачу зафиксировать в Конституции примат российского законодательства над международным правом. В состав рабочей группы вошли 75 человек, из них, по данным радио «Свобода», только 11 правоведов.