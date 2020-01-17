И ушедший в отставку, и только что назначенный премьеры будут работать в Совбезе

Владимир Путин своим указом ввел Михаила Мишустина в состав этого госоргана. Другим указом Дмитрий Медведев назначен зампредом Совета безопасности. Одновременно президент внес в ГД законопроект об учреждении должности заместителя председателя Совбеза, которой раньше в российском законодательстве не было.
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